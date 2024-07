Fedele perplesso: "Tanto entusiasmo mi preoccupa, Conte ha detto squadra media"

vedi letture

Il dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Della squadra che era a Dimaro forse ci sono solo due titolari: Anguissa e Spinazzola. Quindi non possiamo ancora dire chi è maturo e chi potrà fare alla causa del Napoli. Natan non è un difensore; è un ragazzo che può fare il terzino, l'esterno sinistro; ma se il Napoli vuole contare su di lui o su Marin mi preoccupa.

Come sono preoccupato per l'eccessivo entusiasmo. Al Tg1 Conte, che ha detto di avere una squadra media, mi è sembrato realista ma lui non ha i 9 potenziali titolari. È stato quindi furbo nel dire che la squadra è media così portandola in alto ha fatto il suo lavoro. Quindi non mi è sembrata un'ottima dichiarazione. Che però abbia dato un imprimatur non si discute. Secondo me il Napoli ha bisogno di 3 giocatori veri. Buongiorno è un ottimo difensore, è di prospettiva ma non è un leader. Lui ha avuto un ottimo maestro che è Milinkovic-Savic e non ce lo avrà a Napoli. Per me Osimhen si adatta a tutti i giochi e a tutti gli allenatori perché è devastante. Lukaku è un tipo di giocatore che si adatta ai comandamenti di Conte, perché viene incontro, fa entrare le mezze punte, i quinti fanno le sovrapposizioni però io in questa operazione vedo soprattutto un Napoli molto sbilanciato in avanti. Mentre la fase difensiva non ha una grande fisicità in mezzo al campo. Sono dei buoni giocatori ma tatticamente, a volte, non molto intelligenti. Si creano dei vuoti. Spinazzola ha forse la corsa più rotonda che esista, un'armonia di corsa e un allungo come pochi. Ma è fragile. Lindstrom ha delle buone qualità messe nel posto giusto ma non è un esterno. Mi sarei aspettato qualcosa di più da Ngonge e mi sembra che abbia il dribbling. Perché oggi c'è bisogno di giocatori che ti creino l'uno contro uno nella superiorità numerica. E quindi aspettiamo Kvara”.