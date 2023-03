Fedele: “Ridate i 15 punti alla Juve, tanto il Napoli ha già vinto lo Scudetto”

Enrico Fedele, opinionista e dirigente, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Enrico Fedele , opinionista e dirigente, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live : “ Osimhen capocannoniere? Ha grandi possibilità di vincere il titolo, ma non ne sono così sicuro come lo sono invece per il tricolore del Napoli.

Possibilità che la Juventus dia fastidio, se le annullano il -15 in classifica? Lo scudetto ormai è assegnato: l'ha vinto il Napoli. Ridate pure i punti alla Juventus, in modo che non si dica che è stato la stagione della penalizzazione per i bianconeri, ma la stagione di un Napoli che ha strameritato il titolo. A noi non cambia niente ed anzi a me piace sempre tifare per la propria squadra e non godere delle disgrazie altrui”.