Fedele sicuro: “Napoli già in finale di Champions! Poteva essere l’anno del triplete…”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, sulle frequenze di Radio Marte: “Proprio a radio Marte avevo detto che la migliore soluzione sarebbe stata il Milan. Credo proprio che sia l'anno nostro e dovrei tirare le orecchie a Spalletti, per l’eliminazione dalla Coppa Italia, perché poteva essere l'anno del triplete. Per me il Napoli è già in finale tant'è che sto andando a prenotare il viaggio per Istanbul. Per me gli anni sono segnati e questo è l'anno del Napoli. È capitato, infatti, che in un solo colpo sono affondate tre navi, Manchester, Bayern e Real Madrid. Se in finale prendessimo una di queste tre squadre possiamo sempre cavarcela perché nella partita secca non esiste più la superiorità.