Fedele: "Sono molto arrabbiato con Gattuso, sta facendo il furbo"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Televomero: "Sono molto arrabbiato con Gattuso, sta facendo il furbo. Da un lato dice che la colpa è sua però dall’altro dice che i suoi calciatori non giocano col coltello tra i denti. Poi altre volte dice che ci sono i professorini che mandano a quel paese i compagni. Allora Gattuso ascoltami bene, sei in una piazza dove ci sono i competenti di calcio e queste non si dicono. A ore avrai il rinnovo del contratto, perché te lo sei meritato, però devi rispettare tutti e parlare più formalmente. Queste cose le devi dire negli spogliatoi, se no si creano delle crepe che portano a situazioni strane. E poi il modulo lo fanno le caratteristiche dei giocatori, è quando giocano Politano o Lozano nei quattro davanti non la stessa cosa di quando gioca Zielinski. Dire che hai giocato con lo stesso modulo con la Roma è una bestemmia!”