Fedele: "Spalletti quasi come Gattuso, è stato vittima della sua testardaggine"

Il noto dirigente sportivo, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”: “Il problema è figlio di una cattiva organizzazione societaria, ottima dal punto di vista gestionale ma se hai la possibilità di fare un minimo rischio imprenditoriale lo devi fare. Non si possono sempre trovare capri espiatori. Le aziende si gestiscono in tanti settori, tra cui le capacità umane, quando tu vuoi fare tutto ma non hai le competenze è difficile andare avanti.

Spalletti ha fatto uguale a Gattuso, forse ha dato qualcosa in più dal punto di vista della tranquillità fino alla Fiorentina, poi è stato vittima della sua testardaggine. Il Napoli ha la possibilità di espansione e De Laurentiis non ha le qualità, quindi, se dovesse arrivare un fondo che ha le potenzialità deve vendere per rispetto a Napoli e ai napoletani".