Ferlaino al Cds: "Kvara? E' come aver vinto al totocalcio, complimenti al club"

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex presidente Corrado Ferlaino ha parlato del Napoli attuale e delle celebrazioni per il compleanno di Diego

TuttoNapoli.net

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex presidente Corrado Ferlaino ha parlato del Napoli attuale e delle celebrazioni per il compleanno di Diego: "Sono davvero dispiaciuto: mi hanno invitato, ma purtroppo per questioni di lavoro sono fuori città. Ci sarei andato con tanto piacere. 12 vittorie di fila? Sta giocando molto bene e ha una serie di calciatori molto, molto bravi. Tra l'altro, Spalletti è riuscito a creare un gioco davvero bello che punta sempre alla vittoria. E poi segna moltissimi gol. Come Sarri e Vinicio? Direi che per la bellezza del gioco abbia raggiunto quella dimensione, sì.

Scudetto? Senza aggiungere altro: io e i tifosi napoletani ci speriamo moltissimo. Vediamo cosa accadrà dopo la lunga sosta e il mercato: i concorrenti con disponibilità finanziaria investiranno sicuramente per rinforzarsi, ma bisognerà anche valutare le condizioni dei giocatori reduci dal Mondiale. Kvaratskhelia? Tra i migliori in Italia. Lui e Leao si contendono il titolo del numero uno sulla fascia sinistra. Non c'è una parola per definirlo. È come vincere al Totocalcio. Il Napoli ha osservatori molto, molto bravi. A cominciare da Giuntoli. Sono riusciti a portarlo a casa per pochissimo, una decina di milioni. Complimenti a chi lo ha scoperto".