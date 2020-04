Ferlaino sicuro: "Messi altrove non vincerebbe come Maradona col Napoli. Neanche CR7..."

"Messi, altrove, farebbe vincere come riuscì a Maradona con il Napoli e l'Argentina?". Questa la domanda di Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, al Corriere dello Sport-Stadio. Questa la sua risposta: "Ne dubito, perché fuori dal contesto Barcellona, con la sua Nazionale, non mi sembra sia riuscito ad ottenere risultati indimenticabili. Neanche Ronaldo ha portato la Champions alla Juve, per le ha ridato in scioltezza lo scudetto che il Napoli le aveva quasi strappato. Ecco, questo tipo di giocatori fanno la differenza, gli altri si limitano a migliorarti solo".