Ferrara: "Comuzzo? Chi viene a Napoli deve sapere una cosa"

Ciro Ferrara, allenatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “I punti in classifica del Napoli certificano quello che è stato il lavoro fatto da Conte in questi mesi, il campionato non viene vinto sempre dalla squadra più attrezzata. Con assenze importanti, come Buongiorno, Olivera, la partenza di Kvaratskhelia il Napoli è riuscito a mantenere la giusta rotta e questo è un grande segnale.

Comuzzo? Sta facendo bene con la Fiorentina, ma io dico che il Napoli è una macchina perfetta, chi sceglie il Napoli deve sapere che il posto deve conquistarlo e sudarlo. Nessuno può pensare che viene a Napoli e può giocare titolare”.