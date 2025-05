Ferrara da brividi, abbraccio a Conte: "Che hai combinato!"

"Che hai combinato" dice Ciro Ferrara ad Antonio Conte dopo la vittoria dello scudetto. Glielo sussurra in napoletano mentre i due, grandi amici, si abbracciano a fine partita, durante i festeggiamenti. Ferrara, opinionista Dazn, era a bordocampo per la partita contro il Cagliari e ha esaltato l'allenatore, suo compagno alla Juve, per la vittoria dello scudetto. Un momento molto toccante con lo speciale Bordocam Scudetto di Dazn ha ripreso in un lungo video con i retroscena dei festeggiamenti del Maradona ma anche l'amarezza a Como con l'Inter che vince e resta comunque dietro di un punto al Napoli.