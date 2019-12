Ferrara: "Dopo anni a certi livelli, capita l'annata storta. Insigne? Capitò anche a me..."

Si terrà stasera al Museo Nazionale Ferrroviario di Pietrarsa il Galà Charity Night, serata di beneficenza organizzata dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara, arrivata alla sua alla quarta edizione. A margine dell'evento ha parlato l'ex difensore del Napoli Ciro Ferrara: "Detto che è un periodo che non sto seguendo tantissimo, non sono andato a fondo nella situazione, per otto mesi mi sono fatto da parte. Nessuno si aspettava questa situazione ma può capitare, a me è capitato sia al Napoli che alla Juve. Dopo aver raggiunto certi livelli, e non parlo di risultati, può capitare l'annata storta. Le squadre forti fanno più fatica, ma questo vale non solo per il Napoli, per le grandi squadre è più difficile tirarsi fuori da questa situazione. Napoli è una città che ti dà tantissimo, sono sicuro che darà la giusta collaborazione anche a Rino. Dispiace per Ancelotti, lo reputo un grandissimo allenatore ed una grandissima persona. Sicuramente c'è stato questo problema e qualche errore, ma in questi casi gli errori sono fatti da più persone e non da una sola.

Barcellona? La prima idea, quando guardi il sorteggio e ti capita una squadra così, dici 'porca...', ci poteva andare meglio. Il secondo momento è quello di pensarci un attimo, avere la possibilità di sfidare il grande Barcellona, è intrigante e stimolante per tutto l'ambiente, non solo per i calciatori. Il Barcellona ha una storia che gli permette di partire da favorito, ma il Napoli contro le big ha sempre fatto grandi prestazioni.



Insigne? Deve cercare di rimanere tranquillo, anche in quelli che sono alcuni gesti che vanno evitati. Ritrovando la condizione ritroverà gli applausi. Lui soffre di più ad essere criticato in quella maniera, è capitato anche al sottoscritto".