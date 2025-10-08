Di Natale: “Scudetto? Mi piacciono Napoli e Milan, ma occhio all’Inter! E c’è pure la Roma…”

Tocca ad Antonio Di Natale fare le carte alla Serie A nel corso della sosta per gli impegni delle Nazionali. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Totò attraverso le colonne di Tuttosport: "Mi piacciono Napoli e Milan, ma occhio all’Inter per lo scudetto. E c’è pure la Roma di Gasperini che mi incuriosisce parecchio. La Juventus? Non la vedo pronta per lottare per il tricolore. Ma ha i mezzi per arrivare in Champions League. Le critiche? Sono fisiologiche: se sei la Juve e pareggi cinque gare di fila un problema c’è".