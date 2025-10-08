Caso Osimhen, Avv. Pisani: “Riapertura indagini? Tutte fake news! Vogliono destabilizzare…”

vedi letture

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto l’avvocato Angelo Pisani. Di seguito le sue parole: “Caso plusvalenze Napoli? Tutte fake news. La notizia che ha lanciato Repubblica serve per disturbare la realtà e creare un'informazione fuorviante, mettendo voci ad arte in campo per confondere e creare caos nell’ambiente azzurro.

La giustizia sportiva conta più di ogni altra forma di giustizia in campo ed essa si è già espressa sul caso plusvalenze del Napoli. Mi sento di dire che ben vengano ulteriori indagini, ma ad oggi non c’è alcuna novità né problema che possa toccare la società azzurra sulla questione plusvalenze e il caso Osimhen.

A molti non fa piacere che il Napoli vinca, che la città di Napoli brilli e che ci sia tanto entusiasmo per vittorie del Napoli. Quindi, chi è rappresentante del male cerca di disturbare il bene che si sta creando in un ambiente. Dobbiamo essere tolleranti con chi nutre invidia e di gelosia nei confronti delle vittorie del Napoli. Il male è sempre in agguato, in tutti i modi si vuole far cadere il mito della grandezza e della luminosità della nostra città e del suo clima e del suo ambiente insieme alle vittorie.

Maradona lo aveva predetto ai napoletani, infatti diceva: “Imparate a camminare a testa alta, perché potete fronteggiare chiunque”. Dobbiamo essere organizzati e alleati per vincere e far vincere lo sport.

Futuro? Nel campo della giustizia qualsiasi cosa può succedere, bisogna sempre aspettare il fischio dell’arbitro come accade nel campo verde senza fare pronostici. A mio avviso, però, non ci sono elementi o problemi che possano prevedere dei mutamenti sul processo a carico di Aurelio De Laurentiis ma qualora dovesse accadere, aspettiamo in buona fede le procedure legali del caso. Ricordatevi: la giustizia è donna.

Le polemiche servono solo per vendere giornali e per gli interessi di qualcuno. Noi andiamo avanti per la nostra strada, consapevoli di dover fare gol e di vincere le partite. Il giornalista ha saputo della notizia, per tanti motivi serviva e l’ha pubblicata. Ad oggi, però, è una notizia e non un provvedimento ufficiale.

La notizia è un modo per parlare e ricordare il fatto che il Napoli ha vinto sul campo e ha continuato a fare bene in tutti questi anni. Ci sono due visuali: chi scrive e racconta le storie e chi raggiunge i risultati sul campo vincendo. Noi seguiamo la squadra azzurra sul campo, tifando sempre la città di Napoli senza invidia e gelosia e senza altri interessi”.