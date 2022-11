Ferrara: "Mondiali? L’assenza dell’Italia mi spinge a tifare tutta la vita Argentina"

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ciro Ferrara ha parlato del Mondiale di Qatar 2022.

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ciro Ferrara ha parlato del Mondiale di Qatar 2022: "L’assenza dell’Italia mi spinge, chiaramente, a tifare tutta la vita Argentina. Il motivo mi pare semplice, scontato ed anche inevitabile, non sto neanche qui a sottolinearlo. La mia squadra, in Qatar, non può che essere l’Argentina".