Ferrara: "Per Conte il ritorno in Champions sarebbe già un successo"

Ciro Ferrara, ai microfoni della Gazzetta dello Sport analizza la sfida tra Napoli e Roma che vedrà di fronte in panchina Antonio Conte e Claudio Ranieri.

Ranieri-Roma che rapporto è?

"Claudio per i tifosi, è uno del popolo. Non ha bisogno di calarsi nell’ambiente. Non sarà semplice, non lo è il calendario che l’attende, ma forse è persino meglio così, perché gare di questo tenore si preparano di slancio".

Conte-Napoli che coppia è?

"La fusione ideale nel momento più propizio. De Laurentiis ha scelto l’allenatore perfetto e Conte l’ha portato subito in testa. La stagione è lunga, so quanto valga Antonio – che conosco bene – ma, per cominciare, già riconquistare la Champions League sarebbe un successo. E comunque poi si vedrà. Per il Napoli, che in Europa c’è sempre stato, quest’assenza è stato un colpo basso".