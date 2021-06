Ferrara su Insigne: “E’ importantissimo per la Nazionale. Già al Pescara faceva grandi cose”

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, si è soffermato su Lorenzo Insigne e sul debutto della Nazionale ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne è un calciatore importantissimo per la Nazionale. Non l'ho scoperto io, giocava nel Pescara di Zeman facendo grandi cose, io gli ho dato la possibilità di esprimersi anche in campo internazionale con la Nazionale. Euro 2020 sarà un evento e ci permetterà di appassionarci nuovamente. E' un bellissimo segnale partire con l'Italia, sono molto emozionato".