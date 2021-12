Ferrara sul sorteggio: "Barça? Non è quello di un tempo. Il Napoli in emergenza ha dato risposte importanti"

Ciro Ferrara, ex calciatore del Napoli ha parlato del sorteggio di Europa League ai microfoni di DAZN: "Il Barcellona non è quello di un tempo, ma quando affronti certi club sfidi non solo la squadra ma anche la storia. Il Napoli in emergenza ha dato risposte importanti, se la giocherà come l’Atalanta e la Lazio anche se ha dato meno risposte".