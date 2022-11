Ferrara: "Sullo 0-0 del Milan ha influito la vittoria del Napoli, che mette continua pressione"

"In generale, è un periodo in cui il Milan fa un po' fatica a imporsi nella partita".

"Mi viene da pensare che hanno guardato il Napoli che ha vinto. Sei costretto a non poter sbagliare nulla e questa è pressione che chi sta davanti mette sulle altre, soprattutto quando le altre giocano dopo". A dirlo nello studio di Dazn l'ex difensore del Napoli Ciro Ferrara al termine di Cremonese-Milan 0-0. "Sicuramente questa vittoria dei ragazzi di Spalletti può aver influito. In generale, è un periodo in cui il Milan fa un po' fatica a imporsi nella partita".