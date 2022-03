Ferrari: “I risultati del Napoli condizionati anche dall’assenza di Anguissa”

"Ci sono partite in cui sei stato sfortunato e adesso ti trovi in classifica dove puoi giocartela, non è tutto compromesso".

L'agente Fabrizio Ferrari è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Dove è stato più bravo Pioli contro Spalletti? Non è tanto la mossa a sorpresa di Kessié, che ha imbrigliato la partita al Napoli, anche altre squadre avevano fatto la stessa cosa e il risultato era passato in secondo piano. Forse è stata più la giornata no di alcuni giocatori del Napoli. L’assenza di Anguissa in questo centrocampo si fa sentire e i risultati del Napoli possono essere stati condizionati. Anche con la Lazio era stata una partita da pareggio, poi una volta vinta si è creato l’entusiasmo. Non dimentichiamoci che a inizio campionato il Napoli era la quinta favorita dopo il Milan. Ci sono partite in cui sei stato sfortunato e adesso ti trovi in classifica dove puoi giocartela, non è tutto compromesso.

Napoli con poca personalità? E’ vero che mancano giocatori di personalità, se penso che il Milan ha Ibra e Giroud, questi sono giocatori che ti portano qualcosa nello spogliatoio. Giocatori che nel Napoli mancano e poi si dice che in queste partite ha sbagliato Spalletti ed è stato più bravo Pioli. Non scordiamoci che Pioli è stato una seconda scelta del Milan, volevano Spalletti che però era ancora sotto contratto dell’Inter. Quando sento qualche critica a Spalletti o a De Laurentiis mi viene da sorridere, non siamo mai contenti”.