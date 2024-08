Ferrari: “Mi aspetto un Napoli arrembante, Conte al primo anno è già super determinante"

“Mi aspetto un Napoli arrembante con Conte che al primo anno è già super determinante. Sebbene ancora il mercato non sia chiuso perché bisognerà capire cosa accadrà con Osimhen”. Così ai microfoni di TuttoMercatoWeb l’agente Fabrizio Ferrari interpellato sul prossimo campionato.

La squadra favorita?

“L’Inter, perché ha una base talmente solida di gioco e calciatori di grande livello che sarà ancora la favorita”.

E la Juve di Thiago Motta?

“Sarà una squadra sicuramente da guardare. Seguo Thiago Motta fin dalla Primavera del PSG. So come fa giocare le sue squadre. Avrà bisogno di tempo per dare un’impronta ma sono convinto che farà una buona stagione”.

Bondo è atteso da un anno importante a Monza.

“Spero faccia una stagione da protagonista. Lo aspettano grandi obiettivi e poi sarà pronto per nuovi grandi progetti ambiziosi”.

Anthony Oyono?

“È atteso da un anno importante a Frosinone. Deve dimostrare e dare continuità alle prestazioni sfoggiate i Serie A per poi poter fare il salto di qualità”.