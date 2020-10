Ferri critica la Juve: "Con l'Hellas un'ora senza tirare in porta"

Intervenuto negli studi di ‘Pressing Serie A’, in onda su Italia 1, l’ex calciatore Riccardo Ferri ha commentato così l’1-1 della Juventus contro l’Hellas Verona: “Io credo che a centrocampo sarà una rotazione continua da qui fino alla fine. Bentancur aveva già aumentato le sue qualità con Sarri. Io però darei merito al Verona, di conclusioni della Juventus nella prima ora non ce ne sono state: gli scaligeri a questo ritmo possono mettere in difficoltà chiunque”.