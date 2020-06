Festa Coppa Italia, la reprimenda dell'OMS: "Tifosi sciagurati, non possiamo permettercelo!"

Ranieri Guerra dell'OMS contro i tifosi del Napoli dopo i festeggiamenti di questa notte per il trionfo in Coppa Italia. Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità arriva una reprimenda: "Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l'incidenza del virus è più bassa che altrove. Fa male vedere queste immagini. Ricordo quanto ha contato la partita dell'Atalanta all'inizio dell'epidemia", le parole di Guerra riportate da Tgcom24.it.