Festa per Di Lorenzo a Ghivizzano, il sindaco: "Lo conosco, resterà a lungo a Napoli"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Remaschi, sindaco di Ghivizzano: "Ho ritrovato un Di Lorenzo umile come sempre e già pronto alla prossima stagione. E' molto contento della festa e del traguardo raggiunto dal Napoli, ma ora è concentrato verso la nuova annata con gli azzurri. Mi sembrato ancor più determinato per tenere alti i colori del Napoli e difendere quanto raccolto nell'ultima stagione.

Ieri sera abbiamo accolto tanti tifosi del Napoli e tanti che sono addirittura arrivati dalla Campania per essere presenti a Ghivizzano e rendere onore a Giovanni. E' stata una vera festa, di colore e di gioia. Ha accomunato il nostro paese e la vostra città. Qui ormai stanno spuntando tanti tifosi del Napoli! Come Sindaco ci ho tenuto molto ad organizzare questa festa per omaggiare Di Lorenzo. Speriamo di replicarne un'altra il prossimo anno (ride ndr)...

Ho visto Giovanni molto responsabilizzato dalla fascia di capitano del Napoli, inutile dire quanto ancora sia emozionato di questa cosa. Qui ci sono tanti suoi amici di infanzia, oltre che la sua famiglia e non riesce a nascondere loro questa emozione. Fare il capitano a Napoli non è facile per nessuno, ma Giovanni se lo merita per il ragazzo ed il calciatore che è. Ha trovato l'ambiente giusto, è grato al Napoli e sarà sempre legato agli azzurri.

Se mi ha detto qualcosa del rinnovo? No, purtroppo. Ci siamo limitati a ringraziare il Napoli che ci ha dato la possibilità di organizzare questa festa. Detto questo, sono convinto che Giovanni stia bene in azzurro e, per come lo conosco io, starà a Napoli per tanti anni ancora. Ormai è diventata casa sua e la gente lo ama. Il matrimonio durerà ancora molto a lungo".