FIFA, Infantino 'minaccia' gli agenti: "Basta Far West, ogni estate 7 miliardi nei paradisi fiscali"

Il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato anche del caso agenti nel corso dell'intervista alla Gazzetta dello Sport. "Non sono contro gli agenti, il contrario. Avremo una legislazione chiara sui flussi monetari dei trasferimenti. Il calcio non può e non deve più essere il Far West, dove non esistono regole. Ogni estate circolano, a volte via paradisi fiscali, circa 7 miliardi di euro di trasferimento internazionali. Il settore economico meno regolamentato al mondo".