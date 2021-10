FIGC, l'ex dg Valentini: "Coppa d'Africa? La battaglia di ADL è doverosa"

Nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show' su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonello Valentini, ex dg della Figc: "Battaglia per la questione Coppa d'Africa? La battaglia è doveroso che la faccia De Laurentiis e la facciano anche gli altri presidenti. Va fatta in prospettiva perché bisogna pretendere che Leghe, Fifa e UEFA si mettano a tornare un tavolo e valutino tutti quelli che sono gli aspetti di questa problematica, compresa quella di depauperare le società come il Napoli in una fase delicata del campionato che perderà questi giocatori fondamentali per la Coppa d'Africa. Poi, ci sono le valorizzazioni che le nazionali fanno: Pessina, Barella, Bastoni, lo stesso Insigne non avrebbero acquisito quel bagaglio di esperienza internazionale che servono a diventare grandi senza il lavoro di Mancini e senza il lavoro delle nazionali.

A proposito di Insigne, spero che il Napoli si sbrighi a chiudere la vicenda contrattuale. Il calendario deve essere più ragionevole e rispettoso delle esigenze dei club. Se la UEFA, però, aumenta le competizioni va nella direzione opposta. Mancini? Certi tipi di reati hanno profili etici insuperabili, ma la presunzione di innocenza è un diritto di tutti.

Bari-De Laurentiis? Mi attengo alla norma, chi è con due società deve venderne una. Può anche tenersi il Bari e vendere il Napoli. Io immaginavo che De Laurentiis chiamasse il presidente della Lega Pro Ghirelli per chiarimenti. Nessuno ha fatto nulla: la norma è stata approvata all'unanimità ed io sono d'accordo".