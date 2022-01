Filardi tifa per Ghoulam alla Lazio: "Merita spazio per tornare ai suoi livelli"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex azzurro Massimo Filardi parlando anche del terzino sinistro: "Olivera? Non lo conosco nel dettaglio ma mi fido pienamente di Giuntoli, si sta rivelando un ottimo scopritore di talenti in particolare. Ghoulam? Mi auguro per lui possa andare alla Lazio, per avere continuità, lì ce l'avrebbe perché non hanno un mancino, temo che a Napoli possa avere di nuovo poco spazio. Solo giocando puoi trovare il tuo ritmo, io ci sono passato, se fai una dentro e 4 fuori fai una fatica bestiale".