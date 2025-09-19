Film Scudetto, ADL: "Un grande lavoro, farà vibrare d'emozione tutti i tifosi"
Nell'intervista a bordo campo da Manchester a Sky, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del film "AG4AIN" che sarà nei cinema dal 24 settembre:
“Abbiamo lavorato duramente durante tutto l’anno, facendo tesoro del successo che stavamo man mano raggiungendo. Quindi giravamo continuamente interviste e scene per rendere le emozioni che stavamo vivendo tutti nell'anno del quarto Scudetto. Questo è un film che prenderà per mano il cuore di tutti i quanti i tifosi. Il film uscirà a Napoli e in Italia mercoledì 24 e io invito tutti i napoletani che vogliono ripercorrere le tappe dello scorso anno. Questo secondo me è un film che farà vibrare di emozioni i tifosi che vorranno vivere per 100 minuti ancora le emozioni della scorsa stagione".
