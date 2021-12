Fiorentina, Barone su addio Gattuso: "Si commenta da solo, andato via prima dell'inizio del mercato"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, sull'edizione odierna di Repubblica, torna brevemente sulla scelta di Rino Gattuso di dire addio ai viola prima dell'inizio della stagione: "Ha lasciato all’inizio dell’estate, il calciomercato non era neanche partito. Si commenta da solo".

Sulla guerra allo strapotere degli agenti

"Commisso e Barone non sono contro i procuratori, ma oggi il mercato è totalmente controllato da loro. A noi non piace il double dipping, ovvero quando un agente prende una percentuale da entrambe le parti. Sia dalla società dove risiede il suo calciatore, sia in quella dove vorrebbe che finisse al termine di una trattativa. Questo deve finire. Ci vogliono regole chiare, precise, che tutti devono rispettare".