Fiorentina, Fazzini a Sky: "Gara strana. Bravi a creare occasioni, ma non a finalizzarle"
Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina, dopo la sconfitta interna contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Partita un po' strana, abbiamo iniziato male prendendo due gol subito su due occasioni. Noi siamo stati bravi poi a costruire delle occasioni, ma non a finalizzarle. Quando giochi contro una squadra così forte come il Napoli devi essere attento per tutta la partita e soprattutto devi finalizzare".
Avete sbagliato l'approccio?
"Non è la prima volta che capita quindi è un aspetto che dobbiamo migliorare, ne parleremo sicuramente col mister. Nella ripresa siamo scesi in campo con un atteggiamento diverso, abbiamo cambiato marcia e penso che dobbiamo ripartire da lì".
