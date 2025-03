Fiorentina ko 3-2 ad Atene, Bergomi: “Che calo. E nel finale poteva andare pure peggio…”

Nel post partita di Panathinaikos-Fiorentina, nello studio di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha commentato così il ko dei viola: “La squadra non è partita bene, con errori di giudizio e di concetto. Poi l’ha recuperata e aveva la partita in mano, tant’è che c’è stato anche il gol annullato per fuorigioco.

Nel secondo tempo c’è stato un calo netto e la squadra non è riuscita a farsi vedere più in avanti. Sul finale ha rischiato tantissimo e ho visto che la panchina invitava alla calma perché altrimenti le cose sarebbero anche potute peggiorare. Le carte in regola per ribaltarla ci sono ma qualcosa deve essere sistemato perché io non accetto che la Fiorentina prenda tre gol in campo europeo. Deve crescere nelle prestazioni”.