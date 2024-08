Flachi: “Se Osimhen gioca e segna sale anche il prezzo. Perchè tenerlo ancora fuori?”

Francesco Flachi, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Sono certo che Conte troverà la quadra. Pensavo che quest’anno a Napoli cambiassero tante cose e non è andata così. Mi ha lasciato basito il fatto che Conte sia andato a Verona e ne abbia presi 3, per come conosco l’allenatore e per ciò che tira fuori dal punto di vista del carattere mi sembra molto strano. La preparazione è stata pesante e ci può stare che si arrivi un po’ imballati.

Simeone? Fa fatica perchè sa che da un momento può andar via e quindi non rischia la giocata. Mi chiedo perchè, però, si tenga Osimhen in panchina se ancora non è stato ceduto. Anche perchè magari fa una doppietta e il prezzo sale”.