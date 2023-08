Floro Flores: “Anch’io per quei soldi sarei andato in Arabia a 21 anni come Gabri Veiga”

Antonio Floro Flores, ospite negli studi di OttoChannel (Canale 16) per la trasmissione 'La Domenica Azzurra’ parla così dell’affare Gabri Veiga

"Bisogna essere onesti, di fronte a certe cifre è difficile dire di no. Parliamo di un ragazzo giovane, che si trova a guadagnare in pochi anni quello che magari guadagnerebbe in tutta la carriera.

Devo dire che se a me a 21 anni avessero offerto quei soldi avrei accettato anch’io. Calcoliamo poi che il campionato arabo è in continua crescita, non è da escludere che diventi un campionato importante".