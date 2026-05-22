De Maggio: "Tanto che hanno fatto, alcuni opinionisti e tifosi hanno indotto Conte a lasciare"

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Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sul futuro della panchina del Napoli

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sul futuro della panchina del Napoli: "Prima del 10 giugno non sapremo chi allenerà il Napoli. Non dovete sorprendervi se molti giornalisti fanno tanti nomi, perché il Napoli lavora su più profili. Sarà una decisione ponderata, fatta con calma. Un po' di opinionisti, diversi colleghi e anche una piccola parte della tifoseria tanto che hanno fatto, tanto che hanno rotto le scatole a Conte, alla fine Conte se ne va.

Ora, però, questi opinionisti e tifosi siano maturi a non giudicare il nome che il Napoli prenderà. Potrebbe essere un nome spiazzante, che non avrà grande esperienza e che per il dopo-Conte potrebbe mettere paura. Ma il Napoli è convinto di quella scelta. Ora bisogna dimostrare maturità: chiunque sia, facciamolo lavorare".