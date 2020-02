Floro Flores elogia Gattuso: "Ha rimesso insieme il Napoli pezzo per pezzo"

Antonio Floro Flores, ex attaccante azzurro, si è soffermato sull'attualità del Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha tante alternative in attacco. Milik mi piace molto, ha sempre avuto un rendimento importante. Ma Mertens è fenomenale, al pari di Insigne. Politano e Callejon si divideranno il ruolo, dipende dalla partita che affronterà il Napoli. Finora la squadra s'era persa un po', la bravura di Gattuso è stata quella di rimetterla insieme, pezzo per pezzo, riportandola sulla giusta linea".