Folorunsho: "Pordenone club ambizioso. Pronti per un torneo sicuramente tosto"

Approdato ieri ufficialmente in prestito al Pordenone, l'attaccate Michael Folorunsho si è presentato ai canali ufficiali del club: "Ho trovato una grande società, con grandi obiettivi e grandi traguardi da raggiungere, non vedo l'ora di cominciare: lo scorso anno ho fatto un buon campionato, quest'anno voglio riconfermarmi e provare a fare ancora meglio, tanti gol per il Pordenone. Il mio percorso? Sono partito da interno di centrocampo, poi adattato al ruolo di mediano e lo scorso anno Baroni, alla Reggina, mi ha adattato a trequartista: mi son trovato bene in quella posizione, ho girato tanti ruoli, ma l'importante è comunque dare il massimo".

Andando poi al campionato: "Sarà una B tosta, ci son tante squadre che puntano alla vittoria del campionato e tante che si sono rafforzate rispetto allo scorso anno, noi però ci faremo trovare pronti":