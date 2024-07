Fontana avverte: "Occhio a Raspadori, ideale nel 3-4-2-1 di Conte"

Gaetano Fontana, ex azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dei temi caldi di casa Napoli: “Conferenza Giuffredi? La questione relativa a Di Lorenzo era legata ad un momento difficile del calciatore e della squadra, come capita in ogni ambiente lavorativo. Ora si avvicina il giorno del rientro ed è giusto che il procuratore o lo stesso calciatore facciano chiarezza. Sono certo che il capitano metterà al servizio del Napoli la consueta ambizione, serietà e professionalità.

Osimhen? Trattativa complessa, forse si pensava di monetizzare subito per dare a Conte il prima possibile il suo sostituto. Non escludo che - data la complessità dell’operazione - questa possa risolversi verso la fine del mercato, nel frattempo la serietà di Conte è dello stesso attaccante porteranno le parti a lavorare bene e con professionalità. Raspadori? Lo vedo bene come sottopunta, in un 3-4-2-1 potrebbe essere uno dei due calciatori alle spalle dell’attaccante. Sa lavorare bene negli spazi, ha qualità, è un brevilineo ed è agile ed ha intelligenza tattica. Sarà Conte a valutarlo a Castel di Sangro: il mister è un cannibale e vuole che tutti i giocatori - anche quelli che non sono titolari inamovibili - quando chiamati in causa abbiano la stessa voglia”.