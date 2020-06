Fontana consiglia: "Due calciatori di Serie A perfetti per rinforzare il Napoli"

L'ex centrocampista Gaetano Fontana, oggi allenatore, si è così espresso ai microfoni di TMW Radio: "Rinnovo Mertens? Anche se non l'hanno annunciato ufficialmente, fondamentale essere arrivati ad un accordo. Più del discorso economico conta quello emotivo: lui a Napoli si sente a casa, ha dichiarato più volte di considerarsi un napoletano. Credo che anche affetto e stima dei tifosi abbiano condizionato la sua scelta, e potrà ancora esprimersi su livelli eccellenti, come negli ultimi anni. Mertens è un punto di riferimento importante, ed hai un giocatore che determina, è ancora nella fascia d'età in cui glielo puoi chiedere".

Senza Callejon quanto perderebbe?

"Nutre emozioni diverse rispetto a quelle di Mertens, desidera tornare nella sua terra e finire lì la carriera. Questo aspetto è fondamentale nella sua scelta da professionista, non è neanche una questione economica ma meramente di vicinanza a casa. Nella sua testa ha già in mente di concludere la sua carriera in Spagna, lì avrebbe certezze che età e dimensione gli richiedono".

Boga può essere il Callejon del futuro?

"Ha caratteristiche diverse, pur giocando nello stesso ruolo. Ha fisico e attacca la profondità verso la porta, è un giocatore prettamente offensivo mentre Callejon ti dà maggiori garanzie a livello tattico. Però Boga è giovane, e sicuramente ha margini di miglioramento: a mio avviso sarebbe un investimento positivo per il Napoli".

Per il dopo Allan chi tra Nandez, Kessie e Veretout sarebbe più adatto?

"Veretout non mi dispiace, sin dai tempi di Firenze. Mi suscita curiosità perché abbina una discreta qualità a una quantità notevole. Ti darebbe anche alternative per poter passare ad un centrocampo a due e non a tre, lo ha fatto discretamente bene anche a Roma. Fermo restando che anche gli altri due nomi sono buoni, dove vai a pescare fai bene".