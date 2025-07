Fontana: "De Bruyne, che genialata! Champions? Manca una sola cosa"

vedi letture

L’ex centrocampista del Napoli e oggi allenatore, Gaetano Fontana, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: “Credo che l’acquisto di De Bruyne sia stata una genialata da parte dell’entourage del Napoli. È un elemento che da prestigio a tutto l’ambiente. Porta classe, qualità, capacità ed anche esperienza nei vari tornei che il Napoli sarà chiamato ad affrontare in questo nuovo ciclo calcistico“.

Come ti immagini che sarà la mediana titolare azzurra nella prossima stagione? “⁠Ad oggi sarà difficile immaginare quale possa essere l’assetto iniziale, ma viste le tanto competizioni da affrontare, ritengo fosse necessario allestire una rosa profonda e di grande qualità se si vuole essere protagonisti e non solo comprimari. Ma vista la determinazione del club a voler alzare ulteriormente l’asticella, a mio avviso ci dobbiamo preparare ad altri colpi di grande livello“.

Cosa manca a questo Napoli campione d’Italia per confermarsi l’anno prossimo e ben figurare in Champions League? “Credo manchi solo la consapevolezza di potersela giocare con le big della Champions, ma questa consapevolezza verrà acquisita grazie al lavoro che sta facendo Conte ed ovviamente anche grazie all’aggiunta di elementi come De Bruyne che hanno confidenza con questo tipo di competizione e sanno anche come si fa ad arrivare fino in fondo“.

Retegui 70 milioni, Beukema valutato 35, si sta esagerando con i prezzi dei cartellini dei calciatori? “Direi proprio di sì. Gli Arabi stanno facendo lievitare oltremisura i parametri valutativi di ogni singolo atleta al di là del valore oggettivo ed effettivo“.