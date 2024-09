Fontana ricorda: "Dalla A alla C per il Napoli, mai avuto dubbi ad accettare"

L'ex centrocampista del Napoli, Gaetano Fontana, è intervenuto a Radio Marte: “Nell’anno zero del Napoli di De Laurentiis c’ero anche io. Dopo le macerie c’era voglia di ricostruire, tutti noi abbiamo sentito il desiderio di restituire un po’ di dignità al Napoli lavorando in maniera impeccabile per uscire dalle paludi della C.

Non avevamo un campo in cui allenarci ed era Marino o l’addetto stampa a dirci di volta in volta dove avremmo giocato. Per tutti noi, me compreso, era un privilegio giocare nel Napoli. Quando Marino mi chiamò, io ero alla Fiorentina in A ma non ho mai avuto dubbi ad accettare Napoli, perché sono del Sud e perché sentivo di voler vivere questa esperienza. Non me ne sono mai pentito, anzi sono orgoglioso di aver accettato".