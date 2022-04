Fontana su Spalletti: "Ha sempre tirato fuori giocatori che poi hanno determinato"

"Italiano? Lo conosco bene, abbiamo fatto anche il master insieme a Coverciano. Ha una grande umiltà e una conoscenza calcistica a tutto tondo".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'allenatore ed ex azzurro Gaetano Fontana: "Spalletti è uno allenatore scafato che ha vissuto tantissime situazioni come quella di quest'anno. Ha una gestione completa per quello che riguarda l’impiego dei giocatori. Se Zanoli si trova lì è perché un ragazzo in crescita, il merito è dell’allenatore che sa fiutare queste situazioni.

Zaniolo? Ha avuto tante disavventure e sta cercando di superare le difficoltà, l’esuberanza non gli fa esprimere al meglio le sue grandi potenzialità. Ha più difficolta quando agisce da esterno perché non può esprimere tutti i suoi cavalli. Una collocazione in campo è difficile da trovarla, però credo che da sotto punta o centrocampista offensivo aggiuntivo per me è la zona di campo dopo può trovarsi meglio.

Il punto forte del Napoli? E’ quello che sa cambiare continuamente, nel momento opportuno Spalletti ha tirato fuori sempre giocatori che hanno determinato. Ogni giocatore riesce a dire sempre la sua e a sviluppare le richieste di Spalletti, questo significa che sono tutti pronti dal punto di vista mentale.

Italiano? Lo conosco bene, abbiamo fatto anche il master insieme a Coverciano. Ha una grande umiltà e una conoscenza calcistica a tutto tondo, è il vero punto di forza della Fiorentina. Riesce a leggere le situazioni, basti pensare a quello che ha fatto con Torreira, che da play per liberarlo dalla pressione degli avversari l’ha spostato a sotto punta per farlo concludere anche a rete”.