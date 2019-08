Forgione attacca la Juve: "Conferma che ha deciso di bandire i napoletani, è discriminazione!"

La vendita dei biglietti di Juventus-Napoli, in programma per il prossimo 31 agosto, è stata vietata dal club bianconero alle persone nate in Campania. Ne ha parlato Angelo Forgione tramite Twitter: "La Juventus la chiama precisazione ma è la pubblicazione di un e-mail PEC che non fa altro che confermare che la decisione di bandire i campani è tutta sua. Ennesima figuraccia di un club che finge di combattere le discriminazioni in partnership con la dormiente Unesco".