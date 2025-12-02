Formazione Napoli, Del Genio: "Tre titolari di movimento col Cagliari"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Ora McTominay è nel suo ruolo? Nell'altro ruolo, quello atipico, a fine stagione, ha segnato gol decisivi per lo scudetto ed è diventato Mvp del campionato. Quindi ogni tanto un po' di memoria non guasta.

Formazione contro il Cagliari? Beukema e Olivera potrebbero restare dei titolari, poi un tempo McTominay e uno Lobotka. Mazzocchi e Spinazzola esterni, a centrocampo Vergara e poi in attacco Elmas, Politano e Lucca".