Formisano: "Il Napoli sbagliò una cosa con Osimhen e lui si vendicò"

Alessandro Formisano, ex direttore marketing del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Insegno marketing e comunicazione. Da osservatore esterno posso provare a dire la mia sulla vicenda Osimhen. La comunicazione va anche controllata, ci furono dei meme dove si prendevano in giro alcuni giocatori, il Napoli non controllò quello che fu pubblicato per seguire l’hype del momento e ricordiamo che Osimhen cancellò le foto sui suoi social con la maglia del Napoli.

Dico sempre che bisogna avere zero alibi. Osimhen è un atleta strepitoso, ADL è un perfetto conoscitore di uomini. Nel 2006 a Castelvolturno non c’era segnale per i cellulari, comprai un amplificatore e lo montammo insieme a Reja a Cannavaro per montare questo amplificatore si arrampicarono sul tetto della sede e provammo a sistemarlo per avere un po’ di campo in più”.