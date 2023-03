Foschi a sorpresa: "Penso proprio che ADL venderà il Napoli e vi spiego perché"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo e presidente del Palermo

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo e presidente del Palermo: "De Laurentiis non è il mio presidente ideale, in passato ha sempre mostrato una prepotenza calcistica che non gli apparteneva all'inizio. Ha commesso qualche errore madornale in passato, ha licenziato delle persone illicenziabili per me e cambiato allenatori che non doveva cambiare. E poi in Lega si è sempre presentato in maniera antipatica, era quasi impossibile avere a che fare con lui. A me non è mai stato simpatico, lo dico francamente. Lo Scudetto? Vincere al Sud non è facile, anche se c'è un tifo più caloroso del Nord.