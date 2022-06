Foschi svela: “Dybala al Napoli? Zamparini rifiutò offerta di 20 milioni più Jorginho”

Rino Foschi, ex direttore sportivo e presidente del Palermo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Rino Foschi, ex direttore sportivo e presidente del Palermo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Dybala? Qualsiasi piazza può essere quella giusta, basta che si rispetti l'importanza di Paulo. Zamparini diceva in passato a De Laurentiis che aveva sbagliato a non prendere Dybala e lo stesso faceva con il calciatore dicendogli che quella partenopea sarebbe stata la sua piazza ideale. Zamparini rifiutò un'offerta del Napoli da 20 milioni più Jorginho, il Palermo aveva già un accordo con Paratici e la Juventus che lo voleva a tutti i costi".