FOTO - Le pagelle del Pampa Sosa: 3,5 al capitano e 3 a Calzona, nessuno sopra il 5

Ecco le pagelle del Pampa Sosa per la partita del Napoli contro l'Empoli: tutte bocciature severissime con tanti 3,5 e 4 e nessuno sopra il 5

Ecco le pagelle del Pampa Sosa per la partita del Napoli contro l'Empoli, terminata sul risultato di 1-0 con la rete di Cerri, nel corso della Partita dei campioni su Tele A. L'ex calciatore azzurro non fa sconti: il voto più basso va all'allenatore, Francesco Calzona: è 3 in pagella! Fioccano anche i 3,5, che vanno a Di Lorenzo, Anguissa e Zielinski. Tutte bocciature severissime con anche tanti 4 tra cui Juan Jesus, Osimhen, Kvaratskhelia e Natan. Gli unici a raggiungere il 5 sono Politano e Ostigard.