Foto SSC Napoli alla metro di Chiaia, Bianchini: "Uniamo le forze con eccellenze della città"

La SSC Napoli, in collaborazione con Azienda Napoletana Mobilità, ha scelto la fermata della metro di Chiaia come location per la foto ufficiale della rosa per la Serie A 2024/25.

“Continua il nostro percorso di valorizzazione delle bellezze artistiche della nostra Città all’interno del progetto Proud to be Napoli - ha commentato il Chief Revenue Officer del Club, Tommaso Bianchini -. Questa volta vogliamo dare visibilità mondiale al progetto favoloso delle “Stazioni dell’Arte” che pone ancora una volta Napoli come punto di riferimento artistico e culturale. Il Napoli vuole unire le forze con tutte le eccellenze della Città, ringraziamo il Comune di Napoli e ANM per l’inizio di una collaborazione che si propone di far conoscere al mondo i nuovi progetti innovativi che stanno segnando questo Rinascimento Napoletano”.

“Siamo orgogliosi che la stazione Chiaia di linea 6 sia stata scelta dal Napoli per realizzare questa foto iconica, simbolo di unione con la Città. Questa è la prima di una serie di collaborazioni finalizzate alla valorizzazione della nostra città, delle sue bellezze e delle sue passioni” ha commentato il Direttore Generale di ANM Francesco Favo.