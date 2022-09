Francini punge Allegri: "Spero che la Juve non lo esoneri così continuerà a far male"

Giovanni Francini è intervenuto nel corso del programma televisivo Delietta Gol in onda su TvLuna

Giovanni Francini è intervenuto nel corso del programma televisivo Delietta Gol in onda su TvLuna: “Ritrovare Careca è davvero una gran bella emozione, bello averlo in puntata. Noi eravamo davvero tutti legati anche fuori dal campo. Antonio era uno che organizzava sempre serate da lui, a casa sua, per fare gruppo. È anche per questo che sono arrivati i risultati, eravamo sul serio uniti”, ha fatto sapere ritrovando il suo ex compagno di squadra nel salotto televisivo.

Sul Napoli di oggi pensieri positivi: “E’ una squadra giovane e competitiva. Complimenti al club per quanto fatto sul mercato. Ma l’acquisto più importante forse è aver ritrovato Zielinski. Quest’anno sembra rinato, l’anno scorso a volte ci ha fatto penare. La posizione, il nuovo ruolo mettono maggiormente in risalto le sue qualità. Anche con i Rangers ha dimostrato carattere. Non è facile tirare un calcio di rigore dopo aver sbagliato il primo. Peccato non sia entrato il pallone, ma è stato bravo a non abbattersi. La qualità in campo c’è, ora bisognerà capire se la squadra ha acquisito la maturità che gli consentirà di essere costanti nei risultati. Ndombelè invece ha bisogno di tempo, ma sono sicuro farà bene. Raspadori ottimo acquisto, Simeone sarà sicuramente motivato. Ho conosciuto un grande argentino, e ora so quanto può essere importante anche per Simeone, da argentino, giocare qui. Sono tifoso del Napoli, mi auguro di poter tornare qui a festeggiare un terzo scudetto”.

Sul cammino della Juve invece è un po’ più critico: “Il club bianconero ha speso tanti soldi e in questo avvio sta facendo davvero male. Non so se Allegri rischia davvero la panchina perché ha un contratto lungo ed esoso, mi auguro resti e continui a fare questi risultati”, ammette sorridendo. E affonda il colpo: “Chiaramente fra Toro e Napoli, le squadre in cui ho militato, non posso avere simpatia per la Juventus. E nemmeno per Allegri. Quando si vince contro la Juve si festeggia due volte, ricordo che AnTonio ha segnato un po’ di bei gol ai bianconeri, ci siamo tolti qualche sassolino dalle scarpe.