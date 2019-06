Franco Porzio: "Insigne ha grande talento, deve crescere sul piano mentale"

Franco Porzio ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live di Lorenzo Insigne dopo la sua grande prova con la maglia della nazionale: “Insigne è un giocatore di talento, può dare ancora molto, ma deve crescere dal punto di vista della personalità e della pressione mentale che non riesce a gestire bene. Questo è il salto di qualità. Lui è napoletano e c’è il rovescio della medaglia, la gente pretende di più e bisogna essere anche preparati. Non è facilissimo, ma se vuoi essere un campione, devi avere la giusta mentalità per gestire tutto. Per me il salto di qualità deve essere mentale. Io comunque prenderei una punta centrale e un grande centrocampista per sostituire Allan. Serve anche un’alternativa a Callejon".