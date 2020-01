Furia Gattuso in conferenza: "Non fate giochini, mai criticato Ancelotti! Lui ha i suoi amici qui..."

Al termine della gara vinta contro il Perugia, Rino Gattuso prima di dare il via alle domande in conferenza stampa ha voluto fare una precisazione su quanto riportato da alcuni organi di stampa in merito alle sue dichiarazioni dei giorni scorsi: "Prima di fare domande, volevo dire due cose altrimenti inizio a rispondere solo sì o no. I giochini non mi piacciono. L'altro giorno ho detto che abbiamo toccato il fondo, abbiamo, non che Ancelotti ha toccato il fondo. Non l'ho tirato in ballo, Ancelotti per me è un padre calcistico. Ho detto che abbiamo cambiate metodologie, giochiamo diversamente, non ho offeso Ancelotti e voi scrivete che ho massacrato Ancelotti altrimenti anche io vi mancherò di rispetto. Ci vuole correttezza, non offendo e non do colpe agli altri. Non facciamo gli amici degli amici, Carlo ha i suoi amici, ma ce li ho anche io, non facciamo cose per creare malumore, pensiamo al bene del Napoli e non ai giochini".

Qui la conferenza integrale