G. Fedele: "Un giocatore del Napoli è la voce di Conte dentro al campo"

L'operatore di mercato Gaetano Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare l'inizio di questa stagione per il Napoli.

"Lukaku è il miglior acquisto che il Napoli potesse fare, per sostituire Osimhen. Il modo di giocare del nuovo Napoli si sposa perfettamente con il belga per la personalità e la leadership. E' la voce di Conte all'interno del campo.

Qualcosa va registrato forse nella fase difensiva, non nascondo che potrebbe esserci un cambio modulo, forse però non a Torino. Certo, il 4-3-3 mi intriga molto. Personalmente vedrei un Napoli un po' più guardingo ma forse è prematuro pensarlo ad inizio gara, magari in corso d'opera, per sfruttare le caratteristiche di Mc Tominay. L'obiettivo? Il Napoli lotterà con l'Inter per lo scudetto, non fosse altro per la qualità della rosa e per poter lavorare un'intera settimana solo sul campionato".